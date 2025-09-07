Rohit Sharma daughter Samaira school fees: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವರು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 2007 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಬಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಶಾಂತ, ಸಂಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ರೋಹಿತ್, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2024 ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇಹ್ ಮಗಳು ಸಮೈರಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಶಾಲೆ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ (DAIS) ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ (DAIS) ಅನ್ನು 2003 ರಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಈ ಶಾಲೆಯು CISCE (ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್) ಮತ್ತು CAIE (ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್) ಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ICSE (ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್) ಮತ್ತು IGCSE (ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್) ನ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ, ಶಾಲೆಯು IB (ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಕಲೌರಿಯೇಟ್) ನಿಂದ IB ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿದೆ.
ಈ ಶಾಲೆಯು ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್ನಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ICSE, IGCSE ಮತ್ತು IBDP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದ್ಭುತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ, DAIS ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್, 1 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
TOI ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2023-2024 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್ಗೆ ರೂ. 1,400,000 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ರೂ. 2,000,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕವು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮಗಳು ಸಮೈರಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ತಾರಾಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯು ಕೆಲವು ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಬ್ರಾಮ್, ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ತೈಮೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜೆಹ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳು.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್, ಖುಷಿ ಕಪೂರ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್, ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ನೈಸಾ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಕೂಡ DAIS ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯು DAISpora ಎಂಬ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.