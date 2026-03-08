ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಳಲ್ಲ ಗುರು.. ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ

Prithvi Shaw Akriti Engagement : ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಅಂಡರ್ -19 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ, ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು..
ಇದು ಕೇವಲ ಟಿ20 ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ನಂತರ ಅವರ ಮದುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈಗ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಅಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಇದುವರೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 5 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 339 ರನ್ ಮತ್ತು 6 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 189 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1 ಟಿ20ಐ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 65 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5093 ರನ್, 71 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3592 ರನ್ ಮತ್ತು 124 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3085 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2018 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ 79 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, 1892 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 2025 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಪೃಥ್ವಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 2018 ರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ, ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ.
ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವಧು, ಆಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ. ಕರೋನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮೂಲಕ ಆಕೃತಿ ಮೊದಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 3.4 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 90 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಆ ಚಿತ್ರ ತ್ರಿಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಆಕೃತಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.