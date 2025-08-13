Siraj Marriage: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್... ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಈ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ವೇಗದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಗಿ ಸಿರಾಜ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆದ 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ ಮೂವರು ವೇಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಉರಿಯುವ ಚೆಂಡುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬೌಲರ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್. ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆದರು.
ಅಂದಹಾಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದೆ.
ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಿಂದೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ... ಸಿರಾಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ.