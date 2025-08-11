Shreyas Iyer sister Shrestha Iyer: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ನಾವು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರ ತಂಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಟಾ ಅಯ್ಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ತಂಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಟಾ ಅಯ್ಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ರೋಹಿಣಿ ಅಯ್ಯರ್ ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನವರು.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. 44 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ 'ಸರ್ಕಾರಿ ಬಚ್ಚಾ' ಚಿತ್ರದ 'ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕರ್ಲೆ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಟಾ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಮೋಡಿಮಾಡುವ ನೃತ್ಯ ಚಲನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. 'ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಲೆ' ಹಾಡು ಎಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು 2025 ರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ರುಸ್ಲಾನ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಹಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ತಂದಿತ್ತು. 'ಸರ್ಕಾರಿ ಬಚ್ಚಾ' ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಚಲನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.