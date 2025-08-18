ಮದುವೆಗೆ ಒಬ್ಬಳು... ಶೋಭನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು! ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರೂ ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಈತ

Sourav Ganguly Nagma relationship: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಜನರು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಯನ್ನು 'ಬಂಗಾಳದ ಹುಲಿ' ಅಥವಾ 'ದಾದಾ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಜನರು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಯನ್ನು 'ಬಂಗಾಳದ ಹುಲಿ' ಅಥವಾ 'ದಾದಾ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗಂಗೂಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹೊರತಾಗಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಅಂದಹಾಗೆ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ನಟಿ ನಗ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
2018 ರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ನಗ್ಮಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪಿಂಕ್ವಿಲ್ಲಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಾಗ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು.'
'2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಸರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ' ಎಂದು ನಗ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.
'ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಗಂಗೂಲಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗುವುದು ಸರಿ ಎಂದುಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ನಗ್ಮಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಂಗೂಲಿ ಪತ್ನಿ ಡೋನಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಯಿತು.
ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಜುಲೈ 8, 1972 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸೌರವ್ ಚಂಡಿದಾಸ್ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಾ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗ. ಚಂಡಿದಾಸ್ ಗಂಗೂಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.
ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯವು ರಾಜಕುಮಾರನಂತೆ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗೇ ಅವರ ಅಡ್ಡಹೆಸರು 'ಮಹಾರಾಜ್'. ಗಂಗೂಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸೇಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ 1997 ರಲ್ಲಿ ಡೋನಾ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಸನಾ ಗಂಗೂಲಿ ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ.