ಇದು ಮನೆಯೋ..! ಅರಮನೆಯೋ..! ಏನ್‌ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಟಿ20 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಭವ್ಯಬಂಗಲೆ! ಒಳಾಂಗಣ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿವೆ

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ, ಪಂದ್ಯ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಮೈದಾನದ ೩೬೦ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾಸದ ಕೋಣೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮನೆ 21 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಮುಂಬೈನ ಡಿಯೋನಾರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 4,222 ಚದರ ಅಡಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ 21.11 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವು ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಯೇಲ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಬಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣವು ಬಿಳಿ, ಬೀಜ್ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಮಿ ಅಮೃತಶಿಲೆ ನೆಲಹಾಸು, ಕಂಟೆಂಪರರಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿವೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಳಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ನೀಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಬೆಡ್, ಆಫ್-ವೈಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಟರ್ಡ್ ಹೆಡ್ಬೋರ್ಡ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇಂಡಿಗೋ ಸೋಫಾ, ಕುರ್ಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್-ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀಲಿ-ಬಿಳಿ ಥೀಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 55–65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.