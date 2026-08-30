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ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ T20 ಸರಣಿ ಯಾವ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದೆ.. ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವಾಗ?

Written ByBhimappa
Published: Aug 30, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:52 PM IST
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 1 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Team India vs Afghanistan T20 series: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 1 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  
 

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ಐರ್ಲೆಂಡ್‌, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ T20 ಸರಣಿ ಆಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ?.  

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ಭಾರತ ತಂಡ ಮುಂದಿನ T20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 13 ರಿಂದ ಈ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಆಡಲಿವೆ.   

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ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 13 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್‌ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯದಂತೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.   

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ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್‌ ಜೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಇದೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 17 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.   

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ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ T20 ಸರಣಿಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 3 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಬೂಮ್ರಾ ಅಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.   

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ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊತ್ತು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಮತ್ತು ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.   

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