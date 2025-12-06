ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು KL ರಾಹುಲ್‌, ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು ಕೊಹ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ತಂಡ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸತತ ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗಳ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಜೆರ್ಸಿ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಹ್ಲಿ ಜರ್ಸಿಗಳೇ ಮಾರಾಟ ಆಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸತತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾರಿ ಟಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಂಡದ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
48 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಅವರು ಹೊಡೆದ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ನಡೆಯುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು. ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಾಗ ಕುಲ್ದೀಪ್ರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕೂಡ ಕುಲ್ದೀಪ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಓಪನರ್ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ 80 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ, 6 ಅಮೋಘವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ 106 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.