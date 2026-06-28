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T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಾ ಪವಾಡ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು!

Written ByBhimappa
Published: Jun 28, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:30 PM IST
ICC ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಬಹುದಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೆಮಿಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್‌ಫರ್ಮ್‌ ಆಗಿದೆಯಾ?. 

Team India semifinal scenario: ICC ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಬಹುದಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೆಮಿಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್‌ಫರ್ಮ್‌ ಆಗಿದೆಯಾ?. 
 

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ಉಳಿದ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 4 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 6 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕಿಂತ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ರನ್ ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಯಾರು ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.   

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ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆದ್ದರೇ, ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 8 ಅಂಕ ಗಳಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಆಸ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೇ 8 ಅಂಕ ಗಳಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ರನ್ ರೇಟ್‌ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.   

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ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ಸೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಮಹಾ ಪವಾಡವೇ ಆದಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ 6 ಅಂಕದಲ್ಲೇ ಉಳಿದು, ರನ್‌ರೇಟ್‌ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತದ +2.268, ಆಫ್ರಿಕಾದ +0.734 ರನ್‌ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿವೆ.   

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ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೊಡ್ಡ ರನ್‌ರೇಟ್‌ನಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಜೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.   

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ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವೂ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್‌ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು. ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೇ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆದ್ರೆ ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ.   

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ಏಕೆಂದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 38 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಕಸರತ್ತು ಎಂಥಹದ್ದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು.   

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