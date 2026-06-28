Team India semifinal scenario: ICC ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಬಹುದಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೆಮಿಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ?.
ಉಳಿದ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 4 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 6 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕಿಂತ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಯಾರು ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆದ್ದರೇ, ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 8 ಅಂಕ ಗಳಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಆಸ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೇ 8 ಅಂಕ ಗಳಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ಸೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಮಹಾ ಪವಾಡವೇ ಆದಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ 6 ಅಂಕದಲ್ಲೇ ಉಳಿದು, ರನ್ರೇಟ್ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತದ +2.268, ಆಫ್ರಿಕಾದ +0.734 ರನ್ರೇಟ್ ಹೊಂದಿವೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೊಡ್ಡ ರನ್ರೇಟ್ನಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಜೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು. ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೇ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆದ್ರೆ ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 38 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಕಸರತ್ತು ಎಂಥಹದ್ದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು.