ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ 50 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ!? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳ ಈ ದಿನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ!

Tech experts gold rate prediction: ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೂಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಕೆಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಏಕೀಕರಣದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯುಎಸ್ ವಸತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಯೂರೋಜೋನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಿಎಂಐ ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಲಗಾರ್ಡ್ ಅವರ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಜಾಕ್ಸನ್ ಹೋಲ್ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬುಲಿಯನ್ ಬೆಲೆಗಳ ವಿಶಾಲ ಪಥಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕೆಲವು ಏಕೀಕರಣ/ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಗಮನವು ಮುಂಬರುವ ಯುಎಸ್ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದೆ.
"ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ವಸತಿ ದತ್ತಾಂಶ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಯೂರೋ ವಲಯದ ಸಿಪಿಐ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಪಾದನೆ/ಸೇವೆಗಳ ಪಿಎಂಐ ಮೇಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಇಬಿಜಿ - ಸರಕು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಣವ್ ಮೆರ್ ಹೇಳಿದರು.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತ-ಧಾಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಣವ್ ಮೆರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಯುಎಸ್-ರಷ್ಯಾ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿವೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ದುರ್ಬಲವಾದ ಯುಎಸ್ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನಗತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ದೃಢವಾದ ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಆಮದು ಬೆಲೆ ದತ್ತಾಂಶವು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕಾಮೆಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ USD 3,382.60 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದವು.
ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದವು ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮಾನವ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಿಸ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ US ಸುಂಕಗಳ ವರದಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ನಂತರದ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಸುತ್ತಲಿನ ಆಶಾವಾದವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರತಿರೂಪ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ಸುಂಕ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಂಬಲದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ದುರ್ಬಲ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ US ದರ ಕಡಿತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕುಶನ್ ಒದಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.