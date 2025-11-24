ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಶುಂಠಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೊಲಗುತ್ತದೆ!

Yellow Teeth Home Remedies : ಹಲ್ಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಳದಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಕಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಳಿಯಾಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಳದಿ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಶುಂಠಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಹಳದಿ ಹಲ್ಲು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ವಸಡು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೀವು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯ ಉರಿಯೂತದ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.