ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಬಯಕೆ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಆಸೆ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಂಗಾಲು

Actress News : ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಇರೋ ಆಸೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಿರಾ..
ತೇಜು ಅಶ್ವಿನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ.
ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಈ ನಟಿ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಲ ಗೋಯಾ, ಕಥುವಕುಲ ಎರಡು ಕಾದಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ತೇಜು ಅಶ್ವಿನಿ 1.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ನಟರಿಗೆ ಸಿಗದ ಬೆಂಬಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ತೇಜು ಅಶ್ವಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಣಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.