ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಿಫ್ಟ್‌... 5 ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ!! ಎಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?

ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 20 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಏನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಐದು ಡಿಎಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಆಯೋಗ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯದ ಕಾರಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಭೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತೀವ್ರ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಗುರುವಾರ, ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ, ಸದಸ್ಯ ಪೊನ್ನಂ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣ ಭಾಸ್ಕರ್, ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಹೇಶ್ ದತ್ ಎಕ್ಕಾ, ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಲ್ತಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ರಘುನಂದನ್ ರಾವ್ ಅವರು ನೌಕರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಸಮಿತಿ ಉಪಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜೆಎಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರಮ್ ಜಗದೀಶ್ವರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಹ್ವಾನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಮುದಾಯವು ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.