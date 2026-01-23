ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್.. ಸತತ 4 ದಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ!

school holiday: ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಜೆಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ 4 ದಿನಗಳ ರಜೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಜೆಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿವೆ.. ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ 4 ದಿನಗಳ ರಜೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೇದಾರಂ ಜಾತ್ರೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಜನರಿಗೆ ಮೇದಾರಂ ಜಾತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೇದಾರಂ ಸಮ್ಮಕ್ಕ-ಸರಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಜಾತ್ರೆ ಜನವರಿ 28 ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಸಮ್ಮಕ್ಕ-ಸರಲಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಪಿಟಿಯು ನಾಯಕರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ ರಜೆ ನೀಡುವುದು ಸಮಂಜಸ ಎಂದು ಅವರು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸತತ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇದಾರಂ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಜಂಟಿ ವಾರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳುವುದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಸ್ಗಳು, ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.