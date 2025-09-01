Ram Kapoor: ಕಿರುತೆರೆ ನಟನೊಬ್ಬರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Ram Kapoor: ನಟರು ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಟರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಒಬ್ಬ ನಟ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್. ಇಂದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿವಿ ನಟ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ 52 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಟ ಹಲವಾರು ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
'ಬಡೇ ಅಚ್ಛೇ ಲಗ್ತೇ ಹೈ', 'ಕಸಮ್ ಸೆ', 'ಘರ್ ಏಕ್ ಮಂದಿರ್' ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 52 ವರ್ಷದ ಈ ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟರಾಗಿದ್ದರು.
'ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ' ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಟ ತಮ್ಮ ಟಿವಿ ಗಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದರ್ಶನ ನಟರು ಸಿನಿಮಾ ನಟರಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿ 7-8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ದೂರದರ್ಶನದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ 8 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ 2003 ರಲ್ಲಿ ಗೌತಮಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಟನ ಪತ್ನಿ ಟಿವಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರು. ಅವರು 'ಘರ್ ಏಕ್ ಮಂದಿರ್' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಎದುರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 'ಖೇಲ್ತಿ ಹೈ ಜಿಂದಗಿ ಆಂಖ್ ಮಿಚೋಲಿ' ಮತ್ತು 'ಪರ್ವರಿಶ್' ನಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಹಲವಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಫೆರಾರಿ, ಪೋರ್ಷೆ ಮತ್ತು ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿಯ ಉನ್ನತ ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಖಂಡಾಲಾದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲಿಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 4 ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 135 ಕೋಟಿ ರೂ.
ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಏಜೆಂಟ್ ವಿನೋದ್', 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' ಮತ್ತು 'ಹಮ್ಶಕಲ್ಸ್' ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಓಟಿಟಿ ಸರಣಿ 'ಮಿಸ್ತ್ರಿ' ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತು.