ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 'ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದ ದಾಖಲೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ 'ಕಾರ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ'ದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವುದು ಅವರ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.
2003ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಕಂಡ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಂಡ ಟಾಟಾ ಅವರಿಗೆ, ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಕಾರನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಹುಟ್ಟಿತು. ಈ ಮಾನವೀಯ ಕಳಕಳಿಯೇ 'ಲಕ್ಷದ ಕಾರು' ನ್ಯಾನೋ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತಂಡವು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯುಳ್ಳ ಸಾಂದ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು. ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಸಣ್ಣ' ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ 'ನ್ಯಾನೋ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಯಿತು. 2008ರ ದೆಹಲಿ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಾಗ ಈ ಕಾರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು.
ನ್ಯಾನೋ ಪಯಣ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2011ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಾದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನ ಸಾನಂದ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನ್ಯಾನೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು.
2009ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ನ್ಯಾನೋ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಕಾರು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿತು. 2018ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 2.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು.
ಇಂದು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾನೋ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಂತಿದ್ದರೂ, ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜಾಗತಿಕ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ.