ಎರಡು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭೂಬಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿದೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ

The Country Spread Across Two Continents: ಒಂದೇ ದೇಶ ಎರಡು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳು.
The Country Spread Across Two Continents: ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗವಾದ ಸಿನಾಯ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಕಾರಣ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾ–ಏಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೇ ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ. ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ಕಾಲುವೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಸಿನಾಯ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮಿಲಿಟರಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಸಿನಾಯ್ಗೆ ಇದೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಸುಮಾರು 94 ಶೇಕಡಾ ಭೂಭಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಸುಮಾರು 6 ಶೇಕಡಾ ಭಾಗ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ, ಏಷ್ಯಾದ ಭಾಗವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ನೈಲ್ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನಾಗರಿಕತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ಖಂಡಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇಂದು ಕೂಡ “ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ”ದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.