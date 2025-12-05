ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂವಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಇಂದು 10: 05 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೂ ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಣವಿದು. ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪವಲಕ್ಕಿ ಕಾಂಚಣ ಮಿಣಮಿಣ ಎಂದು ಮೊದಲು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುವುದು ಇದೆ. ಕೆಲ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್, ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಲುಕ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆವಿಲ್ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋದು. ಸದ್ಯ ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡೆವಿಲ್ ಮೂವಿಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ದಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು. ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಮೂವಿ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಎಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಲನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದರ್ಶನ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂವಿ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ರಚನಾ ರೈ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಬಳಗ ಇದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.