ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಕೃಪೆ: ಈ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ...

Sun and Saturn Transit: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ತಂದೆ-ಮಗ... ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ರವಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ವಿಪರಿತ ರಾಜಯೋಗದ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಆಗಾಗ ಶಿವಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಪಠಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಹಲ ಯೋಗವೆಂಬ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಬಳದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜರ ಆರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಸಹ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ರಾಜಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ರಾಜ ಪೂಜೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮನ್ನಣೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಶನಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಎರಡು ಧನ ಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ-ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಹ ಬಹಳ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)