ಶನಿದೇವರ ಕೃಪೆ ಆರಂಭ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಿಂದ ರಾಶಿಗಳು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
Saturn Powerful Effect: ಶನಿದೇವನನ್ನ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವರು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶನಿ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ ಯೋಗವು ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಶನಿಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಶುಭ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)