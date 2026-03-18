ಗುರುವಿನ ಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ; ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದ್ಯಾ ನೋಡಿ

Lucky Zodiac Signs: ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಶುಭವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಗುರುವಿನ ಬಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಲವಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಗುರುವಿನ ಬಲವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಗುರುವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿನ ಬಲದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗುರುವಿನ ಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಲದಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಅಥವಾ ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಯಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)