300 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ.. ಅಂತಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಮುಂದೆನಾಯ್ತು? ಮದುವೆ ಆದ್ರಾ?

Harbhajan Singh Geeta Basra love story:
ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುವ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಹೋಟೆಲ್ನ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಮಿಷಗಳು ಯಾವಾಗ ಗಂಟೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೇಟಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ದೇಹವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಹಾರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು... ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯ ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಯಕಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ, ಈ ಎರಡೂ ಲೋಕಗಳ ತಾರೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮದುವೆಯ ಬಂಧವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಅಂತಹ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಯೆಂದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಗೀತಾ ಬಸ್ರಾ, ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಂತರ ಸುಖಾಂತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಗೀತಾ ಬಸ್ರಾ ಅವರನ್ನು 2007 ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕ ನಂಬರ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೀಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.
ಹರ್ಭಜನ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದೆಡೆ, ಗೀತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹರ್ಭಜನ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಗೀತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾವು ಕೇವಲ "ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದ ನಂತರ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮದುವೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಹರ್ಭಜನ್ ಅವರ ತವರು ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಂಜಾಬಿ ಪದ್ಧತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕೂಟವೂ ನಡೆಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಗೀತಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಭಜನ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಗೀತಾ, ಭಜ್ಜಿಗೆ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದರಂತೆ. "ನೀವು 300 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಅದರಂತೆ ಕೊನೆಗೂ ಹರ್ಭಜನ್ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.