ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ

Makar Sankranti lucky zodiac signs: ಜನವರಿ 14ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.06ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಖಿಚಡಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸೌರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಗಂಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಖರ್ಮ ಅಥವಾ ಧನುರ್ಮಾಸ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಖರ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖರ್ಮ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಎರಡೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)