ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.. ಅಂತದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಪಂಡರಿಭಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇವರು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ..
ಅದರಂತೆ ನಟಿ ಲೀಲಾವತಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನ ಮನ ಸೆಳದು, 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರದ್ದು.. ಖಳನಾಯಕಿ, ನಾಯಕಿ, ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಇವರು ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಚೆಂದನವನದ ಚೆಂದದ ಚೆಲುವೆ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಅವರದ್ದು.. ನಾಯಕಿ-ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿನಯ ಶಾರದೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಜಯಂತಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 190 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.