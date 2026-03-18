ಧೋನಿಗೆ ಹುಕ್ಕಾ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ತು 4.80 ಕೋಟಿ ರೂ..!

ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿಗೆ ಹುಕ್ಕಾ ಸೇದುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎನ್ನುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವಂತೆ ಧೋನಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಸ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯ ಹುಕ್ಕಾ ಸೇದುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಲಸ್ಟೇರ್ ಕುಕ್, ಫಿಲ್ ಟಫ್ನೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ವಾನ್ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 

ಸ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತೆ ತಂಡದ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಧೋನಿಯ ಕೋಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಅವರ ಕೋಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಕ್ಕಾ ಸೆಟಪ್. ಈ ಹುಕ್ಕಾವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು.  

ಧೋನಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ₹4.80 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ವಿಷಯವೂ ಸಹಿತ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

ಸ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಪರ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ 108 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಳವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರು.

Ugadi 2026: ಯುಗಾದಿ ದಿನದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು