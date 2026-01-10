English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

'ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನನ್ನ ತಂದೆ' ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Riddhi Kumar : ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಟನೆಯ "ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿದ್ಧಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ "ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್" ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಅಭಿನಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಟಿಯರಾದ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

ಇನ್ನು ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಮತ್ತು ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರಿದ್ಧಿ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..

"ನನಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ, ಫೇಕ್‌ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ 'ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಎದುರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರು, ಆಗ ನಾನು 'ಸರಿ-ಸರಿ' ಎಂದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ 'ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನನ್ನ ತಂದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ರಿದ್ಧಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿದ್ಧಿ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ "ನೀವು ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವಿದ್ದು ನೀವು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತ! ಅವರು ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

The Raja Saab Riddhi Kumar Prabhas Malavika Mohanan

