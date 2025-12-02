ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಳ್ಳಿ..!

ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಎಫ್ಡಿ (ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ) ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
ಗುಜರಾತ್ನ ಕಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಧಾಪರ್ ಗ್ರಾಮವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಗ್ರಾಮ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಮಧಾಪರ್ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮವಲ್ಲ.ಇದನ್ನು 12 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಸಮುದಾಯವು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.ಅವರು ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧಾಪರ್ನ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 92,000. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,600 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 65% ಜನರು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು. ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುಕೆ, ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಜನರು ಕಾರ್ಮಿಕ, ವ್ಯವಹಾರ, ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಲಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಸಮುದಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಧಾಪರ್ ಕ್ರಮೇಣ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಥವಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಹಳ್ಳಿಯಾಯಿತು.
ಇಂದು ಮಧಾಪರ್ನಲ್ಲಿ 17 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ.ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ.ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಎಫ್ಡಿ (ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ) ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಈ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು-ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.
