ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.!

Heart attack risk time : ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ರಿಂದ 10:00 ರ ನಡುವೆ, ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ನಂತರ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರು ಕುಡಿಯದ ಕಾರಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆ, ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವುದು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಷಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. Zee Kannada News ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)