Actress mother at the age of 24 without marriage: ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗದೇ 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗದೇ 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ, ಅವಳು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
'ರಚ್ಚಕನ್' 1997 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಗಾಂಧಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರ. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಮುತಾಳವನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2 ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾದರು.
ಅವಿವಾಹಿತ ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ 2000 ದಲ್ಲಿ 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ರೆನೀ ಸೇನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ನಂತರ, 2010 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಲಿಸಾ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
"ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದರು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿಲ್ಲ. 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ರವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರವೇ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
1994 ರಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅವರ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ದರ್ಜಿಯಿಂದ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಹೊಲಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
2010 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.