ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಸ್‌ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವ ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್!‌ 2 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ..

T20 World Cup 2026: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸತತ ಎರಡನೇ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಶ್ರಮವೂ ಇದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾವಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಎಡಗೈ ಥ್ರೋಡೌನ್ ಸ್ಪೇಷಲಿಸ್ಟ್: ನುವಾನ್ ಸೆನೆವಿರತ್ನೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎಡಗೈ ಥ್ರೋಡೌನ್ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನ 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಸೆನೆವಿರತ್ನೆ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ನೆನಪು: ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನುವಾನ್ ಸೆನೆವಿರತ್ನೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇದೆ. ʼಈ ಸ್ಥಳವು ನನಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಇದೇ ಸ್ಥಳವು 2026ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 2024 ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆʼ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ನಾಯಕ ಸೆನೆವಿರತ್ನೆ: ನುವಾನ್ ಸೆನೆವಿರತ್ನೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ ನಾಯಕ. ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನುವಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿರಂತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೆನೆವಿರತ್ನೆ!: ನುವಾನ್ ಸೆನೆವಿರತ್ನೆ 1979ರ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 2004ರಲ್ಲಿ ನುವಾನ್ ಎರಡು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನುವಾನ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು NCC ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನುವಾನ್: 2017ರಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ನುವಾನ್ರನ್ನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನುವಾನ್ 2018ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.