Thumb Secret: ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ 'ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ' ಜಾತಕ! ನಿಮ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Written ByPrajwal B
Published: May 29, 2026, 04:06 PM IST|Updated: May 29, 2026, 04:06 PM IST

Thumb Reveals Personality: ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ಹೇಗೆಂದು ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಮಾತು, ಭಾವನೆ, ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಜಡ್ಜ್‌ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. 

ಆದರೂ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತು, ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಕೂಡಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ರಚನೆಯಿಂದ ಸ್ವಭಾವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಾರ ಪಂಡಿತ್‌ ಹಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.

ಬಾಗಿದ ಹೆಬ್ಬೆರಳು: ಕೆಲವರ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಹೆಬ್ಬೆರಳು: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನೇರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಂಥವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎದುರಾದರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉದ್ದನೆಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು: ಉದ್ದವಾದ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇವರಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲ್ಲ.

ಸಣ್ಣ ಹೆಬ್ಬೆರಳು: ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹೊಂದಿರುವವರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಮ್ಮಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

