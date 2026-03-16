ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ.. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು!

Daily Horoscope: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.ಇದು 12 ರಾಶಿಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗ್ರಹಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ: ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಆಳುವುದರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಶುಭಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಆಳುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ.