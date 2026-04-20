IPL ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಾಟಮಂತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಛೇರ್ಮನ್‌ ಮೋದಿ!

Lalit Modi stirs fresh controversy: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ  ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಈ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್‌ ಲಲಿತ್‌ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈದಾನದ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ SRH ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಉರಳಿದವು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.       

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ (BCCI) ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.   

ಇದೇ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಲಲಿತ್‌ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.   

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಏನೆಂಬುದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್‌ ಲಲಿತ್‌ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

SRH vs CSK ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಕಲಿ, ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಒಬ್ಬ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಈ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.  

ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬ್ಯ್ಲಾಕ್‌ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಅನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಂಗತಿನ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.    

2011ರ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಖಚಿತ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಲಲಿತ್‌ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಟಿವಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂತಹ ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲಲಿತ್‌ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯ ದೂರಿನ ಪತ್ರವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.    

ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಮೂಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್, ಕೊಚ್ಚಿ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೂಡ 2011 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇವು ಇಲ್ಲ.   

ಐದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆಡಿರುವ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.   

