2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ಸ್ವರೂಪ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಐವರು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಬದಲಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆ ಐದು ಆಟಗಾರರು ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸೋಲಿನ ಕಹಿಯನ್ನು ಮರೆತು, ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ಐವರು ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಸ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿರುವ ಆ ಐವರು ಯಾರು? 1. ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್: 2. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್: 3. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ: 4. ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್: 5. ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ:
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ಸ್ವರೂಪ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಐವರು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಬದಲಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆ ಐದು ಆಟಗಾರರು ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.