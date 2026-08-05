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ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಈ 2 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ! ಹಣ, ಯಶಸ್ಸು, ಬಡ್ತಿ... ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ!

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 05, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:57 PM IST

Lucky Zodiac Signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಶುಭಫಲಗಳನ್ನ ನೀಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರು, ಶನಿ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

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ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ವಿಶೇಷತೆ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಶನಿ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ನೀಡುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸುಖ ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಪ್ರತೀಕ. ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.

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ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇರಬಹುದು, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ದೊರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

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ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳನ್ನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತೀರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು, ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯಬಹುದು, ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

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ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಲಾ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

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(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

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