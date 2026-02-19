ಜಗತ್ತಿನ ಈ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ 2 ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ...

Free Gold Locations: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಏರಿದರೂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಜನರು ಆತುರದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಲವರನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
4 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಲಭ್ಯವಿದೆ: ಕೆನಡಾದ ಕಿಲೋಡೈಕ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಮಿಸೌರಿ ನದಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಮರಳನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೂಲವೂ ಆಗಿದೆ. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಮಾಂಟಾನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನದಿ: ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣರೇಖಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿಯಾದ ಕಾರ್ಘರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಶೋಧಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಜನರು ಮರಳನ್ನ ಶೋಧಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳಿವೆ: ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು "ಉಚಿತ"ವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.