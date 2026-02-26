Electric Bikes: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ಲಘು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಾಲೇಜು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಪರ್ಕ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಯುವ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸವಾರರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಐದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ: ಈ ಬೈಕ್ ಗಂಟೆಗೆ 95 KM ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 3.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0–40 KM ವೇಗವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 175 KMವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. 3.4 kWh ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 116,874 ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ), ಆದರೆ 4.4 kWh ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 126,874 ರೂ. ಇದೆ. ಇದು 5-ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಬಣ್ಣದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸಂಚರಣೆ, ಕರೆ/ಸಂದೇಶ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್-ಆಧಾರಿತ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸುರಕ್ಷತೆ, ರಿಮೋಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ರೈಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 0–80%ನಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ UV X47: ಈ ಬೈಕ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 2.49 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದೆ. ಇದು 7.1 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 211 KM ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಬಹು ಸವಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕನ್ಸೋಲ್ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
Revolt RV1 BlazeX: ಇದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್, ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ - ಇಕೋ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇದು LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಆಂಟಿ-ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್, ಜಿಯೋಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೈಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಗಳು 1.14 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 3.24kwh ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 150 KM ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಓಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ x ಸರಣಿ: ಓಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 4.3-ಇಂಚಿನ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, MoveOS 5 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಮೂರು ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು, ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಶಾಕ್ಗಳು, ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 2.5 kWh, 3.5 kWh, 4.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 252 KMವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 118 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 84,999 ರೂ.ನಿಂದ 1.04 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾಟರ್ ಎರಾ 5000: ಮ್ಯಾಟರ್ ಎರಾ 5000 ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ. 10 kW ಮೋಟಾರ್, 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ, ಇದು 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 0–60 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು 5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ BMS, IP67 ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 125 KMವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 7-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ರೈಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಕೀ ಫೋಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 1,81,308 ರೂ. ಇದೆ.