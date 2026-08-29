These 6 batsmen never been Duck out in Test cricket: ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ಚಾಲೆಂಜ್. ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಡಕೌಟ್ ಆಗದೇ ಆಡುವುದು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ. 150 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಈ 6 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಡಕೌಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ವಕಾರ್ ಹಸನ್ (Waqar Hasan) ಅವರು 1952 ರಿಂದ 1959ರವರೆಗೆ 21 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 35 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. 189 ರನ್ ವೈಯಕ್ತಿವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಜಿಮ್ ಬರ್ಕ್ (Jim Burke) ಅವರು 1951 ರಿಂದ 1959 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಇವರು 24 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 44 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,280 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 189 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ರೆಗ್ಗಿ ಡಫ್ (Reggie Duff) ಅವರು 1902 ರಿಂದ 1905ರವರೆಗೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 22 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 40 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕ ಸಮೇತ 1,317 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ದಂಥಕತೆ ಬ್ರೆಂಡನ್ ನ್ಯಾಶ್ (Brendan Nash) ಅವರು 2008 ರಿಂದ 2011ರವರೆಗೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 30 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿಂದ 40 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. 1,207 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಾಟೇಲ್ (Brijesh Patel) ಅವರು 1974 ರಿಂದ 1977ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 21 ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿಂದ 38 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು 972 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಡಕೌಟ್ ಅಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. 115 ರನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಾಟೇಲ್ ಅವರ ವೈಕ್ತಿವಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಅಗಿದೆ.
ಸೀನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ (Sean Williams) ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. 2013 ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 47 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 6 ಶತಕ, ಏಳು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.