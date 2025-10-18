ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು... ಈ ಜನರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಡತನ ಸುಳಿಯಲ್ಲ...

Lord Kubera's favorite zodiac signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರನನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಬೇರನನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರನನ್ನೂ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಬೇರನನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಬೇರನಿಗೆ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯು ಕುಬೇರನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಬೇರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷವು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರನು ಅವರ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂತೋಷವೂ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ಶುಕ್ರ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಡತನ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕುಬೇರನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯೂ ಒಂದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಕುಬೇರನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)