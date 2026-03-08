ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು... ಕುಳಿತು ಉಂಡರೂ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಖಾಲಿಯಾಗಲ್ಲ..!

Kubera Favorite Zodiac Signs: ಕುಬೇರನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಕುಬೇರನು ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕುಬೇರನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಕುಬೇರನಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಬೇರನ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ...
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಕುಬೇರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರನ್ನ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಕುಬೇರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿರಲ್ಲ. ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)