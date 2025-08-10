Jaundice home remedies: ʼಕಾಮಾಲೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ಹಳದಿʼ ಎಂಬ ಗಾದೆಮಾತನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿಯೇ ಇರ್ತಿರಿ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತ್ವಚೆ ತಿರುಗುವುದು ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂಗವಾದ ಯಕೃತ್ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಪಿತ್ತರಸ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ ಹಾಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುವ ಕಲ್ಮಶ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗವನ್ನ ಶೀಘ್ರವೇ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆಗಳು: ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆ ಅರೆದು ಲೇಪ ತಯಾರಿಸಿ, ಕೊಂಚ ಜೇನು ಬೆರೆಸಿ. ಇದನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಬಹುದು.
ಮಜ್ಜಿಗೆ: ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಕೊಂಚ ಕುಪ್ಪು, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆಗಳನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಶೀಘ್ರವೇ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು: ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಬಸಲೆಯ ದಪ್ಪ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ರಸವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು: ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಊರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣ ಕಾಮಾಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೇಟೊ ರಸ: ಒಂದು ಲೋಟ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ನಿವಾರಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಟೊಮೇಟೊ ತಿರುಳಿನ ರಸಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಕಬ್ಬಿನ ರಸ: ಒಂದು ಲೋಟ ತಾಜಾ ಕಬ್ಬಿಣ ರಸವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಬಹುದು. (ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)