ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...

ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು! ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
Symptoms Of Blocked Arteries: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಅಪಧಮನಿಯ ಕಾಠಿಣ್ಯ (Blocked Arteries) ಎಂದು ಕರೆಯ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗದಿರುವುದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂದರೆ ದಿನಗಳೆದಂತೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೃದಯಘಾತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳವು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅವುಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ! ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಯ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಡೆಯಬಹುದು. ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕೈ ಅಥವಾ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಇರಿತದ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅಥವಾ ಕಿರಿದಾದ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪಡೆಯುವುದನ್ನ ತಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇಸ್ಕೆಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋಳು ಅಥವಾ ಕೈಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಸೆಳೆತ ಕೂಡ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಬರೆಯುವುದು, ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದು, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ತೂಕವನ್ನ ಎತ್ತುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೈಗಳ ಒತ್ತಡದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದರೆ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡಚಣೆಗೊಂಡ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ, ಆಗಾಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೀಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ-ಭರಿತ ರಕ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದು ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣ. ಬೆರಳುಗಳು ಅಥವಾ ಕೈ ಬಣ್ಣ ಮಾಸುವುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಸುಕಾದ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಬೆರಳುಗಳು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ನಂತರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು ಮರಗಟ್ಟಬಹುದು.
ಉಗುರುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಲೂ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಕೈಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಉಗುರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಉಗುರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಹ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. (ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)