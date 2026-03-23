English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಇದೇ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಿವು...

ಇದೇ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಿವು...

Marriage Predictions 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನನ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮರಣದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತವೆಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 7ನೇ ಮನೆ (ಮದುವೆ ಮನೆ) ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಸಂಬಂಧಗಳು, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಮದುವೆ ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ...
1 /5

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 7ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಗಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿವೆ.

2 /5

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ನೇ ವರ್ಷ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೂನ್‌ವರೆಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಅಥವಾ ವಿವಾಹವು ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26-27ರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.

3 /5

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರಿಂದ ಜೂನ್ 19ರವರೆಗೆ ಶುಭ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.

4 /5

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು 2026ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮದುವೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 2ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಲವಾದ ವಿವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೂನ್ 26 ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಹುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಳಂಬಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

5 /5

ಒಟ್ಟಾರೆ 2026ರ ವರ್ಷವು ಮದುವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Marriage Predictions 2026 Lucky Zodiac Signs MARRIAGE ಮದುವೆ ಭವಿಷ್ಯ 2026 Marriage Predictions Taurus marriage 2026 Cancer marriage horoscope Virgo wedding prediction zodiac marriage forecast astrology 2026 marriage ASTROLOGY Rashifal Kannada news News in Kannada Latest Kannada News Astrology 2026 marriage 2026

Next Gallery

40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದ RCBಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!