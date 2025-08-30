ಶನಿದೇವನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಜೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಶನಿಕಾಟ ಎಂಬುದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಮಹಾತಪ್ಪು ಎಸಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ

Shani Favourite Zodiac signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ, ಶನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ, ಶನಿಯ ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ, ಶನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ, ಶನಿಯ ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನ ಮಗ ಶನಿ. ಶನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶನಿಯು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶನಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ತುಲಾ: ಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಲಾ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ. ಈ ರಾಶಿಯಿಂದ ಶನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಮಕರ: ಮಕರ ರಾಶಿಯು ಶನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆಳುವ ಶನಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶನಿಯು ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ನೀಡುವವನು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಬೇಗನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜೋತಿಷ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಧನು: ಈ ರಾಶಿಯನ್ನು ಗುರು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ದಿನದ ಪ್ರಭಾವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಶನಿಯು ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ಈ ರಾಶಿಯು ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶನಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶನಿಯ ಕೃಪೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಊಹೆಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.