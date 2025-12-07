ಒಬ್ಬರಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲ.. ವಿವಾಹಿತ ನಟರೇ ಬೇಕೆಂದು ಕುಳಿತ ನಟಿಯರಿವರು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್..‌

South Indian celebrity controversies: ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೆಲವು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ...
ರೇಖಾ-ಅಮಿತಾಭ್: ರೇಖಾ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಆಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್' ಅಮಿತಾಭ್ ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೇಖಾ ನಟನ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ರೇಖಾ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 61ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಏಕಾಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನತಾರಾ-ಪ್ರಭು ದೇವ: ಸುಂದರ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಉಯಿರ್ ಮತ್ತು ಉಲಗಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭುದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಭುದೇವ ಅದಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಸಂತೋಷದ ದಂಪತಿಯ ಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಮಿಳು ಹುಡುಗಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.
ಟಬು - ನಾಗಾರ್ಜುನ: ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಟಬು 51 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ನಟ ತಮ್ಮ ಸಹನಟಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಅಮಲಾರನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟಬು ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ಟಬು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಗೌತಮಿ - ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್: ಜನಪ್ರಿಯ ತಮಿಳು ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಭಾರೀ ನಿಗೂಢತೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ 1999ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಅದಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾದ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಬಂಧವು 35 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಅದು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ - ಸಾರಿಕಾ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧವನ್ನ ಮುರಿಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದುದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಯಿತು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಗೌತಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸಹ ಅನೇಕರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ದಂಪತಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ - ಧನುಷ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸಾರಿಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ. ಅವರು 'ವೇದಲಂ', 'ಗಬ್ಬರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್' ಮತ್ತು 'ರಾಮಯ್ಯ ವಸ್ತವಯ್ಯ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆಂಬ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯರನ್ನ ವಿವಾಹವಾದರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರುತಿಯ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಯಾರೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀದೇವಿ - ಬೋನಿ ಕಪೂರ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮಾಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅದಾಗಲೇ ಮೋನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿ ಅಂಶುಲಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡದೆ ಬೋನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಮೋನಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವುಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಮೋನಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಗು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ, ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ತಕ್ಷಣ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು.