ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಿರಲಿದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕುಬೇರರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ.. ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

2026 Lucky Zodiac People: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ, ಕುಬೇರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಯವರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಕುಬೇರ ದೇವ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದ್ದು ಅವರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು... ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಅಧಿಪತ್ಯದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದ್ದು ಅವರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವಿಡೀ ಅವರಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಏಳ್ಗೆ, ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಮಂಗಳನ ದಯೆಯಿಂದ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ಇವರ ಕೈ ಸೇರಲಿದ್ದು 2026ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಐಶಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯ ಒಡೆಯ ಗುರು 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವಾಗಲಿದ್ದು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗುತ್ತಾರೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿ ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿದ್ದು ಭಾರೀ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಕುಬೇರನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿದ್ದು ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.