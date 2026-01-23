Vastu Tips: ಎಂದಿಗೂ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ..ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ

Vastu Tips: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡುವ ಉಡುಗೊರೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ..ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಬಯಸ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಎಂಟು ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಡಿ..
ಕಲಾತ್ಮಕ ವಸ್ತು (Art Work) : ನೀವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀಡುವಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಅವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಧೋರಣೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಬಲ್ಲವು. ಶಾಂತಿಯನ್ನ ನೀಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪರ್ಸ್ : ಪರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಇನ್ನಿತರ ಚರ್ಮದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ಗಳು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.. ಚರ್ಮದ ವಸ್ತು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
ಕನ್ನಡಿಗಳು (Mirrors): ಕನ್ನಡಿ ಕೂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.. ಕನ್ನಡಿಗಳು ಎನರ್ಜಿ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಳವಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ..ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ (Electronic Gadget) : ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಅಂತಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಳಿತಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ (Natural) ಎನರ್ಜಿ ಹರಿವಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ. ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗಡಿಯಾರ (Clock): ಇನ್ನೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತರೆ.. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಅಥವಾ ವಾಚ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ.ಇವು ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಕೆಲವೇ ಸಮಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾಚ್ ಗಡಿಯಾರವನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ರೆ..ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ..
ಕ್ಯಾಕ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು (Thorny) ಹೊಂದಿದ ಸಸ್ಯ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.. ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ನಂತಹ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ (Black Color) ವಸ್ತುಗಳು :ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ (Cloth) ಸೇರಿದಂತೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳು ದುರದೃಷ್ಟ, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾಗದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ, ದುರದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.
