  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಿಗಳು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ..!

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಿಗಳು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ..!

ಖರ್ಜೂರವು ದೇಹವನ್ನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳಾದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿದ ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸಿಹಿಕಾರಕವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

    ಖರ್ಜೂರವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಇರುವವರಿಗೆ ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.  

ಖರ್ಜೂರವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

