ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿರಬೇಕೇ.. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಆಹಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಿನ್ನುವ ಯಾವುದೇ ಸೊಪ್ಪು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ಫೋಲೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ.
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಜಿನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಉರಿಯೂತ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹೃದಯ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ ಒಮೆಗಾ 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶದಿಂದ ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನುಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಲಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಪದರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಒಮೆಗಾ 3, ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಈ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆವಕಾಡೊದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಒಲೀಕ್ ಆಮ್ಲ, ಫೋಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್- ಇ ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.