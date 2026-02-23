Thyroid Symptoms: ಈ ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ನಂತೆಯೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ʼಥೈರಾಯ್ಡ್ʼನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ಚಿಟ್ಟೆ ಆಕಾರದ ಗ್ರಂಥಿಯೇ ʼಥೈರಾಯ್ಡ್ʼ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ದೇಹವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸಹ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಒರಟಾದ ಮತ್ತು ಒಣ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಒಣ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಅನಿಯಮಿತ ಋತುಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತರೋಲನವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮರೆವು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಆಲಸ್ಯ ಭಾವನೆಯು ಸಹ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಳಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರ ಸೂಚನೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.